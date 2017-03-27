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Корытько завершил карьеру

28.03.2017 19:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский полузащитник Владимир Корытько объявил о завершении карьеры игрока.

Напомним, за свою карьеру футболист выступал в таких клубах, как «Молодечно», «Торпедо-МАЗ», «Славия», одесский «Черноморец», минское «Динамо», донецкий «Металлург», «Шинник», брянское «Динамо», тульский «Арсенал» и «Терек».

Отметим, что футболист провел 40 игр в составе национальной команды, забив три мяча.

Добавим, что в ближайшее время на Tribuna.com выйдет интервью с Владимиром Корытько.

 
 
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Белорусский полузащитник Владимир Корытько объявил о завершении карьеры игрока.

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