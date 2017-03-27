Белорусский полузащитник Владимир Корытько объявил о завершении карьеры игрока.

Напомним, за свою карьеру футболист выступал в таких клубах, как «Молодечно», «Торпедо-МАЗ», «Славия», одесский «Черноморец», минское «Динамо», донецкий «Металлург», «Шинник», брянское «Динамо», тульский «Арсенал» и «Терек».

Отметим, что футболист провел 40 игр в составе национальной команды, забив три мяча.

Добавим, что в ближайшее время на Tribuna.com выйдет интервью с Владимиром Корытько.