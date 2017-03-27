В прошлую среду и сегодня состоялись заседания апелляционного комитета по клубному лицензированию АБФФ.

После предоставления клубами необходимых документов было принято решение о выдаче лицензий могилевскому «Днепру» и минским «Крумкачам».

Отметим, что заседание по вынесению решения касательно новополоцкого «Нафтана» перенесено на 31 марта.