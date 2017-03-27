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«Крумкачы» и «Днепр» получили допуск на участие в чемпионате Беларуси, заседание по «Нафтану» перенесено на 31 марта
28.03.2017 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
В прошлую среду и сегодня состоялись заседания апелляционного комитета по клубному лицензированию АБФФ.
После предоставления клубами необходимых документов было принято решение о выдаче лицензий могилевскому «Днепру» и минским «Крумкачам».
Отметим, что заседание по вынесению решения касательно новополоцкого «Нафтана» перенесено на 31 марта.
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«Крумкачы» и «Днепр» получили допуск на участие в чемпионате Беларуси, заседание по «Нафтану» перенесено на 31 марта
В прошлую среду и сегодня состоялись заседания апелляционного комитета по клубному лицензированию АБФФ.
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