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НБА. «Хьюстон» примет «Голден Стэйт», «Портленд» встретится с «Денвером» и другие матчи
28.03.2017 20:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 8 матчей. Третья команда Запада «Хьюстон» примет на своей площадке лидера конференции «Голден Стэйт». «Портленд» встретится дома с главным соперником за место в плей-офф «Денвером».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 8 матчей.
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