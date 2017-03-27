﻿ НБА. «Хьюстон» примет «Голден Стэйт», «Портленд» встретится с «Денвером» и другие матчи. 21.by
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НБА. «Хьюстон» примет «Голден Стэйт», «Портленд» встретится с «Денвером» и другие матчи

28.03.2017 20:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 8 матчей. Третья команда Запада «Хьюстон» примет на своей площадке лидера конференции «Голден Стэйт». «Портленд» встретится дома с главным соперником за место в плей-офф  «Денвером».

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Милуоки
Дата проведения
29 марта, 02.00, «Time Warner Cable Arena»
Онлайн матча Превью

 

Индиана – Миннесота
Дата проведения
29 марта, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Превью

 

Бруклин – Филадельфия
Дата проведения
29 марта, 02.30, «Barclays Center»
Онлайн матча Превью

 

Атланта – Финикс
Дата проведения
29 марта, 02.30, «Philips Arena»
Онлайн матча Превью

 

Детройт – Майами
Дата проведения
29 марта, 02.30, «The Palace of Auburn Hills»
Онлайн матча Превью

 

Хьюстон – Голден Стэйт
Дата проведения
29 марта, 03.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Превью

 

Портленд – Денвер
Дата проведения
29 марта, 05.00, «Moda Center»
Онлайн матча Превью

 

Лейкерс – Вашингтон
Дата проведения
29 марта, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 8 матчей.

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