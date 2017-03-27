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Сборная Беларуси потерпела четвертое крупное поражение в товарищеских матчах в истории
28.03.2017 20:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сборная Беларуси проиграла в гостях Македонии (0:3).
Таким образом, национальная команда потерпела четвертое крупное поражение в товарищеских матчах в истории.
До этого белорусов громили: Словакия – 0:4 (1996 год), Болгария – 1:4 (2000), Северная Ирландия – 0:3 (2016).
Отметим, что все разгромные поражения случились, когда сборная Беларуси играла на выезде.
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Сборная Беларуси проиграла в гостях Македонии (0:3).
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