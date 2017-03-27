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Игорь Криушенко: «Будем давать шанс ребятам, которые играют во внутреннем чемпионате»
28.03.2017 21:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер национальной сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал разгромное поражение своих подопечных от команды Македонии (0:3).
– Наверное, скажу так: сыграли чуть лучше, чем со шведами, но брака все равно было много. Особенно в последней трети поля. Вроде настраивались. Выглядели немного раскрепощеннее. Но дали сопернику развивать контратаки и не могли накрывать их мелким фолом.
Свои моменты соперник реализовал. Над нами словно висит злой рок. Будем стараться выходить из этой ситуации. Быстро поставить игру и найти взаимопонимание сложно. Но будем стремиться. Будем давать шанс ребятам, которые играют во внутреннем чемпионате.
– Не могли бы вы конкретизировать?
– Вызовем на определенные позиции игроков из внутреннего чемпионата. Скоро стартует чемпионат, будем следить.
– Какие позиции более всего не удовлетворили?
– Есть вопросы и к обороне и к атаке. Будем смотреть ребят, которые могут и хотят играть.
– Сыграли ли македонцы лучше, чем вы ожидали?
– Ожидали такой игры. Мы сыграли недостаточно внимательно. Особенно это касается второго-третьего голов, когда возникали большие свободные зоны.
– Первый гол — ошибка вратаря?
– Естественно. Какой-то злой рок. Допускаем фатальные ошибки. Будем думать, принимать решения, — сказал Криушенко.
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Главный тренер национальной сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал разгромное поражение своих подопечных от команды Македонии (0:3).
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