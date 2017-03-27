Главный тренер национальной сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал разгромное поражение своих подопечных от команды Македонии (0:3).

– Наверное, скажу так: сыграли чуть лучше, чем со шведами, но брака все равно было много. Особенно в последней трети поля. Вроде настраивались. Выглядели немного раскрепощеннее. Но дали сопернику развивать контратаки и не могли накрывать их мелким фолом.

Свои моменты соперник реализовал. Над нами словно висит злой рок. Будем стараться выходить из этой ситуации. Быстро поставить игру и найти взаимопонимание сложно. Но будем стремиться. Будем давать шанс ребятам, которые играют во внутреннем чемпионате.

– Не могли бы вы конкретизировать?

– Вызовем на определенные позиции игроков из внутреннего чемпионата. Скоро стартует чемпионат, будем следить.

– Какие позиции более всего не удовлетворили?

– Есть вопросы и к обороне и к атаке. Будем смотреть ребят, которые могут и хотят играть.

– Сыграли ли македонцы лучше, чем вы ожидали?

– Ожидали такой игры. Мы сыграли недостаточно внимательно. Особенно это касается второго-третьего голов, когда возникали большие свободные зоны.

– Первый гол — ошибка вратаря?

– Естественно. Какой-то злой рок. Допускаем фатальные ошибки. Будем думать, принимать решения, — сказал Криушенко.