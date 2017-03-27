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Алина Талай: «Проигрыш белорусов Македонии? Еще больше денег на футбол?»
28.03.2017 22:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская легкоатлетка Алина Талай прокомментировала поражение сборной Беларуси македонцам (0:3).
«Проигрыш белорусов Македонии? Еще больше денег на футбол?» – написала Талай.
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Белорусская легкоатлетка Алина Талай прокомментировала поражение сборной Беларуси македонцам (0:3).
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