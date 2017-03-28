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Валерий Исаев: «Выступление сборной и уровень чемпионата Беларуси отражает то, как мы живем сегодня»

28.03.2017 23:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский агент Валерий Исаев оценил уровень высшей лиги и национальной команды.

«Что касается бренда «Белыя крылы», то тут все зависело от выступления сборной. Если национальная команда будет проигрывать и показывать невыразительный футбол, не думаю, что этот проект окажется перспективен.

Не сказал бы, что нынешнее поколение слабое. Конечно, у тех, кто тренировался еще в СССР, класс повыше. Думаю, это связано с тем, что в последнее время падает уровень чемпионата Беларуси.

Выступление сборной и уровень чемпионата Беларуси отражает то, как мы живем сегодня. Как живем, так и играем», – сказал Исаев.

 
 
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Белорусский агент Валерий Исаев оценил уровень высшей лиги и национальной команды.

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