Белорусский агент Валерий Исаев оценил уровень высшей лиги и национальной команды.

«Что касается бренда «Белыя крылы», то тут все зависело от выступления сборной. Если национальная команда будет проигрывать и показывать невыразительный футбол, не думаю, что этот проект окажется перспективен.

Не сказал бы, что нынешнее поколение слабое. Конечно, у тех, кто тренировался еще в СССР, класс повыше. Думаю, это связано с тем, что в последнее время падает уровень чемпионата Беларуси.

Выступление сборной и уровень чемпионата Беларуси отражает то, как мы живем сегодня. Как живем, так и играем», – сказал Исаев.