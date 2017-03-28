Руководитель белорусской версии международного проекта Tribuna.com Максим Березинский оценил уровень игры национальной команды.

«Не склонен клеймить Игоря Криушенко. Да, мотивы согласия возглавить сборную за три недели до рестарта отбора сложно понять. Но кто-то же должен был согласиться, правильно? Криушенко согласился. Жалеть его смысла нет. Он должен был понимать, на что идет.

Но ситуация, когда итоговый выбор АБФФ пал на тренера, у которого перед Швецией был Суперкубок, два матча Кубка, подготовка к чемпионату – явственно показывает, что никакой стратегии в АБФФ нет. В принципе, это было понятно уже давно, но сейчас мы видим очередное подтверждение.

Ну и заодно еще раз стоит дружно посмеяться с тезиса про результат, которого непременно должна добиваться сборная. Кто же из руководителей обрисует реальное положение вещей, наберется смелости и скажет, что никакого результата на уровне сборной нам ждать в ближайшие лет пять не приходится?

Надеюсь, хотя бы в столовую теперь Сергей Сафарьян имеет прямой доступ. Вдруг заодно и ответственность будет готов разделить», – сказал Березинский.