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Директор «Луча»: «Бюджет на сезон-2017 порядка 200 тыс. рублей. В этом или следующем году должны выйти в высшую лигу»
28.03.2017 23:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор «Луча» Дмитрий Карповский назвал бюджет на сезон.
«Бюджет на сезон-2017 порядка 200 тысяч белорусских рублей. Этого хватает. Вопрос в другом. Если у кого-то выше бюджеты, то куда они его тратят? Наш клуб полностью частный. Содержать частный клуб в низших дивизионах для удовольствия – дорого и не имеет смысла. В прошлом году ставили задачу притереться к высшей лиги, а сейчас – выйти в высшую лигу. Имеем определенный отрицательный баланс очков, но чем черт не шутит. В этот или следующий год команда должна быть в высшей лиге.
Да, у нас нет своей базы. Но что поделаешь, арендуем. Старемся выполнять все требования по регламенту АБФФ и не просим поблажек.
Маркетинг «Ислочи» и «Крумкачоу»? Это их работа, они делают ее хорошо. Мы где-то чуть хуже. К сожалению, нет возможности набирать кондиции по всем фронтам: спортивному, административному. Но стремимся к этому», – сказал Карповский.
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Директор «Луча»: «Бюджет на сезон-2017 порядка 200 тыс. рублей. В этом или следующем году должны выйти в высшую лигу»
Директор «Луча» Дмитрий Карповский назвал бюджет на сезон.
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