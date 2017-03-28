﻿ Директор «Луча»: «Бюджет на сезон-2017 порядка 200 тыс. рублей. В этом или следующем году должны выйти в высшую лигу». 21.by
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Директор «Луча»: «Бюджет на сезон-2017 порядка 200 тыс. рублей. В этом или следующем году должны выйти в высшую лигу»

28.03.2017 23:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор «Луча» Дмитрий Карповский назвал бюджет на сезон.

«Бюджет на сезон-2017 порядка 200 тысяч белорусских рублей. Этого хватает. Вопрос в другом. Если у кого-то выше бюджеты, то куда они его тратят? Наш клуб полностью частный. Содержать частный клуб в низших дивизионах для удовольствия – дорого и не имеет смысла. В прошлом году ставили задачу притереться к высшей лиги, а сейчас – выйти в высшую лигу. Имеем определенный отрицательный баланс очков, но чем черт не шутит. В этот или следующий год команда должна быть в высшей лиге.

Да, у нас нет своей базы. Но что поделаешь, арендуем. Старемся выполнять все требования по регламенту АБФФ и не просим поблажек.

Маркетинг «Ислочи» и «Крумкачоу»? Это их работа, они делают ее хорошо. Мы где-то чуть хуже. К сожалению, нет возможности набирать кондиции по всем фронтам: спортивному, административному. Но стремимся к этому», – сказал Карповский.

 
 
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