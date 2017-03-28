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"Неман" - "Юность": болельщикам предложили прийти на игру в галстуках

28.03.2017 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 мар — Sputnik. Болельщикам хоккейного клуба "Неман" (Гродно) предложили прийти на игру против минской "Юности" в галстуках, сообщается на официальной странице гродненского клуба в социальной сети.

Матчи финальной серии плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге состоятся 29 и 30 марта в Ледовом дворце Гродно.

"Хоккей в Гродно — всегда праздник, а уж финальная серия — тем более. Поэтому и предложили всем болельщикам по этому поводу дополнить свой гардероб галстуком. Для нас не важно, будет это классический костюм с рубашкой или просто галстук, надетый поверх майки или платья. Главное, что мы создадим незабываемую атмосферу на трибунах", — отметили в сообществе болельщиков.

А в одном из перерывов будет сделано общее "гальштук-фото".

Необычный флешмоб в соцсетях будет сопровождаться хэштегами #небомжи#гальштук#неманнебомжи#хоккейвгалстуках.

Задумка прийти на хоккейный поединок против "Юности" в галстуке пришла в голову болельщикам после слов наставника минской дружины Михаила Захарова, посетовавшего, что его клуб не может купить галстуки тренерскому штабу, поэтому он берет из дома свой. "Это "Неман" богатая команда, а мы — бомжи", — сказал специалист.

Напомним, пока в серии до четырех побед ведет "Неман" (2:0). 25 и 26 марта подопечные Сергея Пушкова дважды переиграли "Юность" на "Чижовка-Арене" 2:0 и 5:3 соответственно.

Ранее минчане семь раз становились чемпионами страны, клуб из Гродно — пять.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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После слов главного тренера "Юности" гродненцы решили доказать, что они действительно не бомжи и могут позволить себе галстуки.

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