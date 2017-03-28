МИНСК, 28 мар — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по футболу потерпела поражение в товарищеском матче против команды Македонии со счетом 3:0, сообщает Sputnik.

Встреча Македония — Беларусь состоялась во вторник на стадионе "Филип II" в Скопье. В составе хозяев отличились Стефан Спировски (40-я минута) и Горан Пандев (61 и 69).

Белорусы проиграли второй поединок подряд под руководством нового главного тренера Игоря Криушенко. Напомним, 25 марта в Стокгольме национальная сборная потерпела разгромное поражение от шведов (4:0) в матче отборочного турнира Чемпионата мира 2018 года .

К слову, это третья встреча между сборными Беларуси и Македонии. В предыдущих двух, состоявшихся в 2015 году, один раз победу праздновали белорусы, один раз была зафиксирована ничья.