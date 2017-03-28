﻿ Белорусские футболисты крупно проиграли македонцам. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Белорусские футболисты крупно проиграли македонцам

28.03.2017 20:50 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 28 мар — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по футболу потерпела поражение в товарищеском матче против команды Македонии со счетом 3:0, сообщает Sputnik.      

Встреча Македония — Беларусь состоялась во вторник на стадионе "Филип II" в Скопье. В составе хозяев отличились Стефан Спировски (40-я минута) и Горан Пандев (61 и 69). 

Белорусы проиграли второй поединок подряд под руководством нового главного тренера Игоря Криушенко. Напомним, 25 марта в Стокгольме национальная сборная потерпела разгромное поражение от шведов (4:0) в матче отборочного турнира Чемпионата мира 2018 года

К слову, это третья встреча между сборными Беларуси и Македонии. В предыдущих двух, состоявшихся в 2015 году, один раз победу праздновали белорусы, один раз была зафиксирована ничья. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За последние три дня белорусы пропустили семь мячей, при этом ни разу не поразив ворота соперника.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
НХЛ. «Миннесота» примет «Вашингтон», «Сан-Хосе» сыграет с «Рейнджерс» и другие матчи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика