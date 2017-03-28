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Белорусские футболисты крупно проиграли македонцам
28.03.2017 20:50 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мар — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по футболу потерпела поражение в товарищеском матче против команды Македонии со счетом 3:0, сообщает Sputnik.
Встреча Македония — Беларусь состоялась во вторник на стадионе "Филип II" в Скопье. В составе хозяев отличились Стефан Спировски (40-я минута) и Горан Пандев (61 и 69).
Белорусы проиграли второй поединок подряд под руководством нового главного тренера Игоря Криушенко. Напомним,
К слову, это третья встреча между сборными Беларуси и Македонии. В предыдущих двух, состоявшихся в 2015 году, один раз победу праздновали белорусы, один раз была зафиксирована ничья.
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За последние три дня белорусы пропустили семь мячей, при этом ни разу не поразив ворота соперника.
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