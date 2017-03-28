﻿ Месси дисквалифицирован на четыре игры за оскорбление арбитра. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Месси дисквалифицирован на четыре игры за оскорбление арбитра

28.03.2017 19:54 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 28 мар — Sputnik. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси дисквалифицирован на четыре матча отборочного цикла Чемпионата мира по футболу-2018 за оскорбление судьи, сообщила в четверг Международная федерация футбола (FIFA).

Месси дисквалифицирован на четыре игры за оскорбление арбитра
© REUTERS Albert Gea
Неймар, Месси и Погба возглавили топ самых дорогих футболистов мира

Инцидент произошел во время матча с командой Чили, который состоялся на минувшей неделе — аргентинцы выиграли со счетом 1:0. Позже FIFA направила в Ассоциацию футбола Аргентины письмо о возможной вербальной агрессии со стороны Месси в адрес судьи. Отмечается, что в ходе перепалки с арбитром аргентинский нападающий использовал оскорбительные выражения.

ФИФА также отправила запрос другим судьям, присутствовавшим на матче, однако те ответили, что не слышали оскорбительных выпадов со стороны Месси.

Дисциплинарный комитет все же признал лидера аргентинцев виновным в инциденте, помимо дисквалификации аргентинец получил штраф в размере 10 тысяч швейцарских франков.

Месси в результате пропустит четыре матча отборочного турнира ЧМ-2018, включая гостевую игру со сборной Боливии, которая пройдет во вторник. Футболист вернется в национальную сборную к ее заключительному матчу квалификации со сборной Эквадора 10 октября.

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме отстранения от четырех матчей, за свой словесный выпад аргентинец заплатит десять тысяч швейцарских франков штрафа.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Корытько завершил карьеру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика