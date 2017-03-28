МИНСК, 28 мар — Sputnik. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси дисквалифицирован на четыре матча отборочного цикла Чемпионата мира по футболу-2018 за оскорбление судьи, сообщила в четверг Международная федерация футбола (FIFA).



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Инцидент произошел во время матча с командой Чили, который состоялся на минувшей неделе — аргентинцы выиграли со счетом 1:0. Позже FIFA направила в Ассоциацию футбола Аргентины письмо о возможной вербальной агрессии со стороны Месси в адрес судьи. Отмечается, что в ходе перепалки с арбитром аргентинский нападающий использовал оскорбительные выражения.

ФИФА также отправила запрос другим судьям, присутствовавшим на матче, однако те ответили, что не слышали оскорбительных выпадов со стороны Месси.

Дисциплинарный комитет все же признал лидера аргентинцев виновным в инциденте, помимо дисквалификации аргентинец получил штраф в размере 10 тысяч швейцарских франков.

Месси в результате пропустит четыре матча отборочного турнира ЧМ-2018, включая гостевую игру со сборной Боливии, которая пройдет во вторник. Футболист вернется в национальную сборную к ее заключительному матчу квалификации со сборной Эквадора 10 октября.