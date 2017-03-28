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Майами (ATP). Федерер, Надаль вышли в 1/4 финала, Вавринка выбыл

29.03.2017 08:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 1/8 финала «Мастерса» в Майами Стэн Вавринка попытается взять реванш у Саши Зверева за поражение в финале турнира в Петербурге прошлой осенью.

Miami Open presented by Itaú

Майами, США

22 марта – 2 апреля 2017

ATP World Tour Masters 1000

Призовой фонд – 6 993 450 долларов

Открытые корты, хард

Четвертый круг

Александр Зверев (Германия)  Стэн Вавринка (Швейцария)
4:66:26:1
Дата проведения
28 марта, 22.20
Онлайн матча

 

Кеи Нисикори (Япония)  Федерико Дельбонис (Аргентина)
6:34:66:3
Дата проведения
28 марта, 16.13
Онлайн матча

 

Роджер Федерер (Швейцария)  Роберто Баутиста-Агут (Испания)
7:67:6
Дата проведения
28 марта, 22.14
Онлайн матча

 

Рафаэль Надаль (Испания)  Николя Маю (Франция)
6:47:6
Дата проведения
28 марта, 20.22
Онлайн матча

 

Томаш Бердых (Чехия)  Адриан Маннарино (Франция)
6:37:5
Дата проведения
28 марта, 19.01
Онлайн матча

 

Ник Киргиос (Австралия)  Давид Гоффен (Бельгия)
7:66:3
Дата проведения
29 марта, 02.54
Онлайн матча

 

Джек Сок (США)  Джаред Дональдсон (США)
6:26:1
Дата проведения
28 марта, 17.37
Онлайн матча

 

Фабио Фоньини (Италия)  Дональд Янг (США)
6:06:4
Дата проведения
28 марта, 16.11
Онлайн матча

 

 
 
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В 1/8 финала «Мастерса» в Майами Стэн Вавринка попытается взять реванш у Саши Зверева за поражение в финале турнира в Петербурге прошлой осенью.

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