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Майами (ATP). Федерер, Надаль вышли в 1/4 финала, Вавринка выбыл
29.03.2017 08:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 1/8 финала «Мастерса» в Майами Стэн Вавринка попытается взять реванш у Саши Зверева за поражение в финале турнира в Петербурге прошлой осенью.
Miami Open presented by Itaú
Майами, США
22 марта – 2 апреля 2017
ATP World Tour Masters 1000
Призовой фонд – 6 993 450 долларов
Открытые корты, хард
Четвертый круг
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В 1/8 финала «Мастерса» в Майами Стэн Вавринка попытается взять реванш у Саши Зверева за поражение в финале турнира в Петербурге прошлой осенью.
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