Сборная Бразилии, разгромив Парагвай в отборочном матче ЧМ-2018, обеспечила себе выход в финальную часть турнира.

Таким образом, бразильская команда стала первой после страны-хозяйки России, квалифицировавшейся на чемпионат мира.

В 14 турах пятикратные чемпионы мира одержали 10 побед и потерпели всего 1 поражение, набрав 33 очка.

За 4 тура до конца оставшиеся три места, гарантирующие попадание на ЧМ-2018 от Южной Америки, занимают Колумбия, Уругвай и Чили.

Аргентине, идущей на 5-м месте, придется играть стыковые матчи с представителем Океании.