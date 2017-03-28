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Сборная Бразилии вышла на ЧМ-2018
29.03.2017 08:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сборная Бразилии, разгромив Парагвай в отборочном матче ЧМ-2018, обеспечила себе выход в финальную часть турнира.
Таким образом, бразильская команда стала первой после страны-хозяйки России, квалифицировавшейся на чемпионат мира.
В 14 турах пятикратные чемпионы мира одержали 10 побед и потерпели всего 1 поражение, набрав 33 очка.
За 4 тура до конца оставшиеся три места, гарантирующие попадание на ЧМ-2018 от Южной Америки, занимают Колумбия, Уругвай и Чили.
Аргентине, идущей на 5-м месте, придется играть стыковые матчи с представителем Океании.
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Сборная Бразилии, разгромив Парагвай в отборочном матче ЧМ-2018, обеспечила себе выход в финальную часть турнира.
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