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Квалификация ЧМ-2018. Южная Америка. Аргентина уступила Боливии, Уругвай проиграл Перу и другие результаты 

29.03.2017 07:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 14-м туре отборочного турнира к ЧМ-2018 в Южной Америке Аргентина в гостях сыграет против Боливии, Бразилия примет Парагвай.

Квалификация ЧМ-2018

Южная Америка

14-й тур

Боливия – Аргентина 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
28 марта, 23.00, «Estadio Hernando Siles»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 31 Арсе, 2:0 – 52 Морено.
БоливияЛампе, Бехарано, Ральдес, Сентено, Вайяр (Кампос, 85), Флорес, Кастро, Эскобар, Чумасеро, Морено (Миранда, 90), Арсе (Хустиниано, 73).
АргентинаРомеро, Мусаккьо, Рохо, Фунес Мори (Каруццо, 36), Ронкалья, Ди Мария, Банега, Писарро, Перес (Акунья, 70), Корреа (Агуэро, 56), Пратто.
Предупреждения:
Андухар (39), Банега (41), Арсе (60), Вайяр (67).
Эквадор – Колумбия 0:2 (0:2, 0:0)
Дата проведения
29 марта, 00.00, «Estadio Olimpico Atahualpa»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 20 Хамес, 0:2 – 34 Куадрадо.
ЭквадорДреер, Айови, Кайседо, Мина, Валенсия, Орехуэла, Ойола (Ачильер, 66), Мена (Кайседо, 58), Пинейда, Кайседо, Валенсия (Кортес, 59).
КолумбияОспина, Арьяс (Бакка, 84), Мина, Диас, Сапата, Кардона (Урибе, 73), Хамес, Санчес, Агиляр (Торрес, 66), Куадрадо, Борха.
Предупреждения:
Кайседо (27), Сапата (40), Ачильер (75), Орехуэла (85).
Удаление:
Кайседо (61).
Чили – Венесуэла 3:1 (3:0, 0:1)
Дата проведения
29 марта, 01.00, «Estadio Monumental David Arellano»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 5 Санчес, 2:0 – Паредес, 3:0 – 22 Паредес, 3:1 – 63 Рондон.
ЧилиБраво, Исла (Диас, 89), Босежур, Хара, Эрнандес (Кармона, 88), Медель, Варгас, Арангис, Санчес, Видаль, Паредес (Вальдивия, 56).
ВенесуэлаФариньес, Вильянуэва, Анхель, Фельчер, Гонсалес (Гарсия, 61), Самбрано, Ринкон (Фигера, 84), Отеро, Мурильо, Мачис (Пеньяранда, 68), Рондон.
Предупреждения:
Гонсалес (43), Медель (45), Анхель (66), Диас (90).
Бразилия – Парагвай 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
29 марта, 03.45, «Арена Коринтианс»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 34 Коутиньо, 2:0 – 64 Неймар, 3:0 – 86 Марсело.
БразилияАлиссон, Маркиньос (Тиаго Силва, 46), Марсело, Фагнер, Миранда, Ренато Аугусто, Каземиро, Паулиньо, Коутиньо (Виллиан, 87), Фирмино (Диего Соуза, 87), Неймар.
ПарагвайСильва, да Сильва, Алонсо, Вальдес, Верон, Рохас, Риверос, Альмирон (Ромеро, 46), Перес, Домингес (Ромеро, 77), Гонсалес (Сантандер, 56).
Предупреждения:
Вальдес (5), Домингес (76), Рохас (80).
Перу – Уругвай 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
29 марта, 05.15, «Estadio Nacional del Per?»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 30 Санчес, 1:1 – 34 Герреро, 2:1 – 62 Флорес.
ПеруГальесе, Араухо, Йотун, Трауко, Родригес, Куэва (Уртадо, 45), Тапия, Каррильо (Поло, 83), Корсо, Флорес (Акино, 90), Герреро.
УругвайМуслера, Хименес, Фусиле, Перейра, Годин, Санчес (Урретавискайя, 63), Весино, Гонсалес, Родригес (де Арраскаэта, 73), Кавани, Суарес.
Предупреждения:
Тапия (34), Урретавискайя (64), Уртадо (73), Герреро (78), Корсо (87), Фусиле (90).
Удаление:
Урретавискайя (76).

Таблица квалификации ЧМ-2018. Южная Америка

Статистика квалификации ЧМ-2018. Южная Америка

 
 
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В 14-м туре отборочного турнира к ЧМ-2018 в Южной Америке Аргентина в гостях сыграет против Боливии, Бразилия примет Парагвай.

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