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Квалификация ЧМ-2018. Южная Америка. Аргентина уступила Боливии, Уругвай проиграл Перу и другие результаты
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В 14-м туре отборочного турнира к ЧМ-2018 в Южной Америке Аргентина в гостях сыграет против Боливии, Бразилия примет Парагвай.
Квалификация ЧМ-2018
Южная Америка
14-й тур
- Дата проведения
-
28 марта, 23.00, «Estadio Hernando Siles»
- Голы:
-
1:0 –
31 Арсе,
2:0 –
52 Морено.
Боливия –
Лампе, Бехарано, Ральдес, Сентено, Вайяр (Кампос, 85), Флорес, Кастро, Эскобар, Чумасеро, Морено (Миранда, 90), Арсе (Хустиниано, 73).
Аргентина –
Ромеро, Мусаккьо, Рохо, Фунес Мори (Каруццо, 36), Ронкалья, Ди Мария, Банега, Писарро, Перес (Акунья, 70), Корреа (Агуэро, 56), Пратто.
- Предупреждения:
-
Андухар
(39), Банега
(41), Арсе
(60), Вайяр
(67).
- Дата проведения
-
29 марта, 00.00, «Estadio Olimpico Atahualpa»
- Голы:
-
0:1 –
20 Хамес,
0:2 –
34 Куадрадо.
Эквадор –
Дреер, Айови, Кайседо, Мина, Валенсия, Орехуэла, Ойола (Ачильер, 66), Мена (Кайседо, 58), Пинейда, Кайседо, Валенсия (Кортес, 59).
Колумбия –
Оспина, Арьяс (Бакка, 84), Мина, Диас, Сапата, Кардона (Урибе, 73), Хамес, Санчес, Агиляр (Торрес, 66), Куадрадо, Борха.
- Предупреждения:
-
Кайседо
(27), Сапата
(40), Ачильер
(75), Орехуэла
(85).
- Удаление:
-
Кайседо
(61).
- Дата проведения
-
29 марта, 01.00, «Estadio Monumental David Arellano»
- Голы:
-
1:0 –
5 Санчес,
2:0 –
7 Паредес,
3:0 –
22 Паредес,
3:1 –
63 Рондон.
Чили –
Браво, Исла (Диас, 89), Босежур, Хара, Эрнандес (Кармона, 88), Медель, Варгас, Арангис, Санчес, Видаль, Паредес (Вальдивия, 56).
Венесуэла –
Фариньес, Вильянуэва, Анхель, Фельчер, Гонсалес (Гарсия, 61), Самбрано, Ринкон (Фигера, 84), Отеро, Мурильо, Мачис (Пеньяранда, 68), Рондон.
- Предупреждения:
-
Гонсалес
(43), Медель
(45), Анхель
(66), Диас
(90).
- Дата проведения
-
29 марта, 03.45, «Арена Коринтианс»
- Голы:
-
1:0 –
34 Коутиньо,
2:0 –
64 Неймар,
3:0 –
86 Марсело.
Бразилия –
Алиссон, Маркиньос (Тиаго Силва, 46), Марсело, Фагнер, Миранда, Ренато Аугусто, Каземиро, Паулиньо, Коутиньо (Виллиан, 87), Фирмино (Диего Соуза, 87), Неймар.
Парагвай –
Сильва, да Сильва, Алонсо, Вальдес, Верон, Рохас, Риверос, Альмирон (Ромеро, 46), Перес, Домингес (Ромеро, 77), Гонсалес (Сантандер, 56).
- Предупреждения:
-
Вальдес
(5), Домингес
(76), Рохас
(80).
- Дата проведения
-
29 марта, 05.15, «Estadio Nacional del Per?»
- Голы:
-
0:1 –
30 Санчес,
1:1 –
34 Герреро,
2:1 –
62 Флорес.
Перу –
Гальесе, Араухо, Йотун, Трауко, Родригес, Куэва (Уртадо, 45), Тапия, Каррильо (Поло, 83), Корсо, Флорес (Акино, 90), Герреро.
Уругвай –
Муслера, Хименес, Фусиле, Перейра, Годин, Санчес (Урретавискайя, 63), Весино, Гонсалес, Родригес (де Арраскаэта, 73), Кавани, Суарес.
- Предупреждения:
-
Тапия
(34), Урретавискайя
(64), Уртадо
(73), Герреро
(78), Корсо
(87), Фусиле
(90).
- Удаление:
-
Урретавискайя
(76).
Таблица квалификации ЧМ-2018. Южная Америка
Статистика квалификации ЧМ-2018. Южная Америка
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В 14-м туре отборочного турнира к ЧМ-2018 в Южной Америке Аргентина в гостях сыграет против Боливии, Бразилия примет Парагвай.
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