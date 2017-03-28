﻿ Жерар Пике: «Неприятно видеть то, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе «Сантьяго Бернабеу». 21.by
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Жерар Пике: «Неприятно видеть то, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе «Сантьяго Бернабеу»

29.03.2017 08:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о судебных делах партнеров по команде Лионеля Месси и Неймара.

«Ничего против игроков «Реала» не имею, но есть вещи, которые мне в этом клубе не нравятся.

Неприятно видеть то, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе «Сантьяго Бернабеу».

Постоянные обвинения Неймара, Месси... и ничего против Криштиану Роналду. Так было всегда», – сказал Пике.

Речь идет о Марте Сильве Лапуэрте, государственном прокуроре, которая занимала должность в руководстве «Реала» в первый срок правления Флорентино Переса.

 
 
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о судебных делах партнеров по команде Лионеля Месси и Неймара.

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