Защитник «Барселоны» поделился мнением о судебных делах партнеров по команде Лионеля Месси и Неймара.

«Ничего против игроков не имею, но есть вещи, которые мне в этом клубе не нравятся.

Неприятно видеть то, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и , сидят в VIP-ложе «Сантьяго Бернабеу».

Постоянные обвинения Неймара, Месси... и ничего против . Так было всегда», – сказал Пике.

Речь идет о Марте Сильве Лапуэрте, государственном прокуроре, которая занимала должность в руководстве «Реала» в первый срок правления .