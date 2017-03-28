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Жерар Пике: «Неприятно видеть то, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе «Сантьяго Бернабеу»
29.03.2017 08:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Барселоны»
«Ничего против игроков
Неприятно видеть то, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и
Постоянные обвинения Неймара, Месси... и ничего против
Речь идет о Марте Сильве Лапуэрте, государственном прокуроре, которая занимала должность в руководстве «Реала» в первый срок правления
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Жерар Пике: «Неприятно видеть то, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе «Сантьяго Бернабеу»
Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о судебных делах партнеров по команде Лионеля Месси и Неймара.
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