Контракт с гродненским «Неманом» подписал грузинский центральный защитник Гиорги Кантария.

19-летний футболист два предыдущих сезона выступал в сильнейшем дивизионе Грузии в составе одного из аутсайдеров турнира, в команде «Зугдиди» .

За эти два сезона Кантария сыграл 24 матча, в которых заработал 5 предупреждений и 1 удаление.

В январе 2017 года Гиорги получил статус свободного агента, а в марте приехал на просмотр в гродненский клуб.

«До заключения контракта Кантария без ошибок отыграл в трех контрольных поединках, проведя на поле 213 минут. За время, пока защитник был в игре, желто-зеленые не пропустили ни одного мяча», – отмечает пресс-служба «Немана».





Фото: официальный сайт «Немана»