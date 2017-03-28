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Грузинский защитник Кантария перешел в «Неман»

29.03.2017 08:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Контракт с гродненским «Неманом» подписал грузинский центральный защитник Гиорги Кантария.

19-летний футболист два предыдущих сезона выступал в сильнейшем дивизионе Грузии в составе одного из аутсайдеров турнира, в команде «Зугдиди» .

За эти два сезона Кантария сыграл 24 матча, в которых заработал 5 предупреждений и 1 удаление.

В январе 2017 года Гиорги получил статус свободного агента, а в марте приехал на просмотр в гродненский клуб.

«До заключения контракта Кантария без ошибок отыграл в трех контрольных поединках, проведя на поле 213 минут. За время, пока защитник был в игре, желто-зеленые не пропустили ни одного мяча», – отмечает пресс-служба «Немана».

Грузинский защитник Кантария перешел в «Неман»

Фото: официальный сайт «Немана»

 
 
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Контракт с гродненским «Неманом» подписал грузинский центральный защитник Гиорги Кантария.

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