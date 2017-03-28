МИНСК, 29 мар — Sputnik. Главный тренер национальной сборной Беларуси Игорь Криушенко после крупного поражения в товарищеском поединке от команды Македонии рассказал о злом роке, который преследует белорусов.



© Sputnik Александр Вильф Белорусские футболисты крупно проиграли македонцам

Накануне в Скопье на стадионе "Филип II" белорусская сборная потерпела поражение от македонцев (3:0). Это вторая неудача белорусов под руководством Криушенко, который был назначен на пост главного тренера в марте этого года. Напомним, ранее "Белыя крылы" крупно проиграли шведам в отборочном турнире Чемпионата мира-2018 (4:0) .

"Скажу так: чуть, может, лучше, чем со шведами, но брака все равно много. Особенно в последней трети поля, где нужна хорошая разрезная или фланговая передача. Вроде и настраивались, по желанию и раскрепощенности выглядели уже чуть-чуть получше. Но дали сопернику развивать контратаки, за счет мелкого фола не смогли их остановить. Дали развернуться — получили мячи. К сожалению, свои созданные моменты реализовать не удалось. Какой-то пока злой рок висит, но будем стараться выходить", — сказал Криушенко после игры с Македонией. Слова специалиста приводит сайт АБФФ .

По словам наставника сборной, белорусы ожидали подобной игры от хозяев поля. Криушенко уточнил, что информация по соперникам была. "Но мы сыграли недостаточно внимательно", — пояснил главный тренер.

Особенно эта внимательность, по мнению Криушенко, проявилась при втором и третьем взятии ворот Александра Гутора.

Первый же гол специалист назвал ошибкой белорусского вратаря. "Повторю — какой-то злой рок нас преследует. Допускают вратари такие фатальные ошибки. Информацию мы получили: будем думать, будем принимать какие-то решения. Но все равно играет вся команда, каждый должен стараться исправить ошибку, которую допустил один из игроков", — продолжил он.

Криушенко не стал оправдывать поражение от Македонии результатом матча в Швеции. "Любой спортсмен в душе жаждет реванша, поэтому надеялся, что сегодня еще больше будет желания и жажды борьбы. Пока ошибки не дают нам возможность навязать борьбу за победу", — заключил наставник.