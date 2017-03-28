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Юрий Пышник: «Не слишком впечатляет подбор ассистентов в штабе Криушенко»

29.03.2017 08:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заслуженный тренер Беларуси Юрий Пышник поделился мнением о первом матче Игоря Криушенко у руля национальной команды в игре против Швеции (0:4).

– Сколько ваших воспитанников было в Стокгольме? Трое?

– Да, Шитов и Мартынович вышли в стартовом составе, Кисляк был в запасе.

– Эмоции болельщиков от игры в основном одинаковые: говорят, смотреть было стыдно. А вам?

– Тоже. И стыдно, и неудобно. Сборная выглядела беспомощно. Полностью отдали инициативу, территорию. Не было мобильности, целеустремленности, азарта. Монотонная, выжидательная игра с нашей стороны, мало единоборств. Давали делать шведам все что захотят. Еще пять защитников... В принципе можно и десять поставить, главное, чтобы они не нарушали линию. А если не будут помогать друг другу, толку не будет. Весь подбор проигрывали, Маевский и Брессан ничем не выделялись. Появления последнего в стартовом составе вообще не понял, тем более Ренан год не играл в сборной. Не думаю, что стоит адресовать все претензии именно Криушенко, но в выборе состава наверняка были допущены ошибки. Почему, к примеру, не играли Сиваков, Кисляк, Стасевич? Почему вообще не вызван в команду Корзун? Почему впереди Сигневич, а не Родионов?

Повторю, не стоит всех собак вешать на Криушенко – это только начало его тренерской карьеры в сборной. У меня вот есть вопросы и к ассистентам Игоря Николаевича. Начнем с того, что не слишком впечатляет их подбор. Наверняка и для Стрипейкиса, и для Кузьменка матчи такого уровня, как квалификация чемпионата мира, были в новинку. Более опытные помощники, может, и могли бы что-то подправить в планах Криушенко. Мое мнение: здесь и федерация должна была сказать свое веское слово. Спросить: почему именно эти ассистенты? – считает Пышник.

 
 
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Заслуженный тренер Беларуси Юрий Пышник поделился мнением о первом матче Игоря Криушенко у руля национальной команды в игре против Швеции (0:4).

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