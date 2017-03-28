К работе в детско-юношеской школе БАТЭ в качества тренера приступил Евгений Лошанков.

Напомним, полузащитник начал профессиональную карьеру в БАТЭ, где выступал на протяжении 7-ми лет. Записал себе в актив 8 матчей еще в первой лиге в 1997-м, после чего внес весомый вклад в успешные выступления борисовчан и в элитном дивизионе: завоевал в их рядах два золота, четыре серебра и бронзу национальных чемпионатов.

Лошанков провел за «желто-синих» 229 официальных встреч во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал 40 результативных передач. А после ухода из БАТЭ защищал цвета украинских «Черноморца» из Одессы и «Харькова», «Гранита», «Минска», «Белшины», «Торпедо»-БелАЗа, «Слуцка» и «Барановичей», где отыграл вторую половину сезона-2016.

«Сейчас Евгений Иванович знакомится с новыми обязанностями, ассистируя Александру Баранову в командах 2005 и 2010 годов рождения», – сообщает пресс-служба БАТЭ.





Фото: официальный сайт БАТЭ