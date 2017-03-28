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«Прессбол»: сумма договора между АБФФ и «Белтелекомом» составляет порядка 110 тыс долларов
29.03.2017 09:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщалось ранее, АБФФ подписала
Как сообщает «Прессбол», объем средств, вовлеченных в развитие технической инфраструктуры стадионов высшей лиги, составит порядка 110 тысяч долларов.
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Как сообщалось ранее, АБФФ подписала договор о сотрудничестве с компанией «Белтелеком».
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