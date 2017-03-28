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КХЛ. Кубок Гагарина. Финал Запада. «Локомотив» против СКА

29.03.2017 10:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В четвертом матче финала Западной конференции «Локомотив» попытается размочить счет в серии со СКА. 

КХЛ

Кубок Гагарина

Финал Запада

Четвертый матч

Локомотив – СКА
Дата проведения
29 марта, 19.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-3

 
 
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В четвертом матче финала Западной конференции «Локомотив» попытается размочить счет в серии со СКА.

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