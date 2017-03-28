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КХЛ. Кубок Гагарина. Финал Запада. «Локомотив» против СКА
29.03.2017 10:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
В четвертом матче финала Западной конференции «Локомотив» попытается размочить счет в серии со СКА.
КХЛ
Кубок Гагарина
Финал Запада
Четвертый матч
Счет в серии: 0-3
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В четвертом матче финала Западной конференции «Локомотив» попытается размочить счет в серии со СКА.
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