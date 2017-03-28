Заслуженный тренер Беларуси Юрий Пышник поделился мнением о создании в нашей стране академий футбола с привлечением к работе иностранных тренеров.

– Раньше воспитанники РУОРа были постоянно на слуху – в курсе, как обстоят с подготовкой подрастающего поколения сегодня?

– Безусловно, есть проблема. Главная заключается в том, что идет не отбор, а набор. К тому же училище переформатировали: две группы сидят в Минске, а региональные отделения закрыли. Раньше была сеть, можно было брать самых талантливых футболистов со всей страны. Лучших. Я их находил именно на периферии: Гончаренко – в Хойниках, Скрипченко – в Малорите, Ермаковича – в Лунинце, Кутузова – в Пинске, Жевнова – в Добруше. Были охвачены все райцентры, среди команд училища проводились соревнования.

Увы, сейчас все иначе. Создана академия. Говорят, голландская система, испанская... Ну это же бред сумасшедшего! Голландия уже всем проигрывает, а мы это перенимаем. Была у нас белорусская – и нормально все работало...» – сказал Пышник.