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Фотофакт: белорусские хоккеисты начали подготовку к "Евровызову"

29.03.2017 11:56 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 мар — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по хоккею начала тренировочный сбор на "Минск-Арене" в преддверии старта "Европейского хоккейного вызова", сообщает корреспондент Sputnik.

Фотофакт: белорусские хоккеисты начали подготовку к "Евровызову"
© flickr.com/ bark
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В среду на "Минск-Арене" стартовал тренировочный кэмп белорусской хоккейной сборной. Участие в занятиях принимают 30 игроков, 19 из которых представляют минское "Динамо".

Тренерский штаб во главе с Дэйвом Льюисом вызвали на сбор Владимира Денисова, братьев Костицыных, Сергея и Андрея, Александра Кулакова, Дмитрия Коробова и других. Вместе с Льюисом с хоккеистами работают Владимир Буре, Олег Антоненко, Яри Каарела и Андрей Мезин.

Уже 7 апреля белорусы проведут первый матч в рамках "Евровызова", подопечные Льюиса сразятся против команды Латвии в Даугавпилсе. 8 апреля состоится второй матч против латвийцев. Затем белорусы вернутся на родину: 14 апреля в Жлобине, 15 апреля в Бобруйске пройдет игра против Германии.

21 и 22 апреля в Гродно состоятся матчи против шведов. Беларусь традиционно принимает участие в хоккейном "Евровызове" в рамках подготовки к Чемпионату мира, который в этом году пройдет с 5 по 21 мая в Париже и Кельне.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Первая игра в рамках хоккейного турнира состоится 7 апреля - белорусы на выезде сыграют с командой Латвии.

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