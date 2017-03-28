|
«Минск» вернет деньги за абонементы в случае вылета команды из высшей лиги
29.03.2017 12:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Минск» опубликовал билетную программу на предстоящий сезон.
Стоимость абонементов составит от 19 до 29 рублей.
VIP абонемент дает право на бесплатное:
– парковочное место
– посещение тренажерного зала (10 часов)
– программка к матчу
– посещение домашних матчей Лиги чемпионов среди женских команд
Бесплатно: Сектор 3
ветераны Великой Отечественной Войны, инвалиды-колясочники, школьники, учащиеся детских спортивных школ по футболу организованной группой в сопровождении тренера (при предъявлении подтверждающих документов).
В случае вылета команды из высшей лиги, всем владельцам абонементов на сезон 2017 вернут потраченные деньги.
В случае попадания команды в тройку сильнейших, всем владельцам абонементов на сезон 2017 предоставят абонементы на сезон 2018 года бесплатно», – сообщает пресс-служба «Минска».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Минск» опубликовал билетную программу на предстоящий сезон.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии