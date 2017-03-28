«Минск» опубликовал билетную программу на предстоящий сезон.

Стоимость абонементов составит от 19 до 29 рублей.

VIP абонемент дает право на бесплатное:

– парковочное место

– посещение тренажерного зала (10 часов)

– программка к матчу

– посещение домашних матчей Лиги чемпионов среди женских команд

Бесплатно: Сектор 3

ветераны Великой Отечественной Войны, инвалиды-колясочники, школьники, учащиеся детских спортивных школ по футболу организованной группой в сопровождении тренера (при предъявлении подтверждающих документов).

В случае вылета команды из высшей лиги, всем владельцам абонементов на сезон 2017 вернут потраченные деньги.

В случае попадания команды в тройку сильнейших, всем владельцам абонементов на сезон 2017 предоставят абонементы на сезон 2018 года бесплатно», – сообщает пресс-служба «Минска».