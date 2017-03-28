﻿ «Минск» вернет деньги за абонементы в случае вылета команды из высшей лиги. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

«Минск» вернет деньги за абонементы в случае вылета команды из высшей лиги

29.03.2017 12:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

«Минск» опубликовал билетную программу на предстоящий сезон.

Стоимость абонементов составит от 19 до 29 рублей.

VIP абонемент дает право на бесплатное:

– парковочное место

– посещение тренажерного зала (10 часов)

– программка к матчу

– посещение домашних матчей Лиги чемпионов среди женских команд

Бесплатно: Сектор 3

ветераны Великой Отечественной Войны, инвалиды-колясочники, школьники, учащиеся детских спортивных школ по футболу организованной группой в сопровождении тренера (при предъявлении подтверждающих документов).

В случае вылета команды из высшей лиги, всем владельцам абонементов на сезон 2017  вернут потраченные деньги.

В случае попадания команды в тройку сильнейших, всем владельцам абонементов на сезон 2017  предоставят абонементы на сезон 2018 года бесплатно», – сообщает пресс-служба «Минска».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Минск» опубликовал билетную программу на предстоящий сезон.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Фотофакт: белорусские хоккеисты начали подготовку к "Евровызову"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика