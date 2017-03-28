МИНСК, 29 мар — Sputnik. Главный тренер национальной сборной Беларуси по хоккею Дэйв Льюис заявил, что не собирается менять философию команды и ее настрой при подготовке к предстоящему Чемпионату мира во Франции и Германии, сообщает Sputnik.

В среду на "Минск-Арене" стартовал тренировочный кэмп белорусской сборной. Тренерский штаб вызвал в расположение команды 30 игроков, однако список может изменяться. Так, по словам Льюиса, к команде могут присоединиться Андрей Стась, Шарль Лингле, Ник Бэйлен и другие хоккеисты.

"Конечно, мы не собираемся менять философию, настрой команды бороться за самые высокие места на предстоящем Чемпионате мира, но некоторые тактические вещи будут все-таки изменены", — сказал журналистам Льюис.

По его словам, при подготовке к турниру тренерский штаб уделит больше внимания действиям команды в игре в меньшинстве, также будет проведена работа с дисциплиной, чтобы хоккеисты меньше нарушали правил. Кроме того, будут отработана игра в большинстве. "Это то, что поможет команде достичь успеха. Нужно отрабатывать каждое мгновение времени, отведенного при игре в большинстве", — уточнил специалист.

Льюис отметил, что был приятно удивлен тем фактом, что более опытные хоккеисты самостоятельно тренировались, выходили на лед с молодыми партнерами по команде. "Это говорит о том, что они серьезно настроены на командную работу в апреле и мае", — сказал наставник.

Во время подготовки к ЧМ, который пройдет в Париже и Кельне с 5 по 21 мая, белорусы примут участие в традиционном турнире "Европейский хоккейный вызов". Соперниками подопечных Льюиса станут Латвия (7 и 8 апреля на выезде, 19:00 и 17:00), Германия (14 и 15 апреля, место проведения Жлобин и Бобруйск — 19:15 и 17:30), Швеция (21 и 22 апреля, Гродно — 19:00 и 17:00) и Франция (30 апреля и 1 мая на выезде).