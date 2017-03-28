Журналист Николай Ходасевич считает, что «Нафтан» может занять последнее место в новом сезоне чемпионата.

«Первоочередная причина, почему я ставлю команду на последнее место, это финансовые проблемы. Когда отказалось предприятие, это, по сути, приговор. Никакие трансферы, никакая работа не поможет. Насколько я понимаю, сейчас уже в «Нафтане» не платится зарплата, имеются проблемы с составом, собирают с миру по нитке. И есть такое понятие, как отложенный штраф. По-хорошему «Нафтан» должен был вылететь еще в прошлом году. Если бы с такими проблемами, как в этом году в Новополоцке, не столкнулись «Гранит» и «Белшина». Они из-за неправильного управления клубом вылетели в первую лигу. Правда, и «Нафтан» не назовешь примером образцового управления. Да, это не самая плохая команда в вышке, потому что там на регулярной основе имеют практику футболисты, в том числе молодые, которые потом уходят в другие команды. Еще при Ковалевиче было много ярких кадров. Просто принято считать, что «Нафтан» – плохая команда. Много навесили ярлыков. Но дело даже не в этом. Дело в том, что когда нет денег, нет состава, тогда и не будет результата. И к тому же стартует команда с минус тремя очками.

Тренер Олег Сидоренков оказался в такой ситуации, когда нужно было, наверное, встряхнуть чуть команду, надо было поменять Валерия Стрипейкиса. Сидоренков давно в «Нафтане», знаком со всем. Теперь у него выпала возможность возглавить команду. У него был четкий набор матчей, когда необходимо было побеждать. Но не получился домашний поединок с «Белшиной», еще какие-то. Тем не менее были футболисты, которые по своему потенциалу превосходили соперников, поэтому удалось сохранить прописку в высшей лиге. Что теперь? С этой командой надо бороться за выживание, грызть землю, цепляться за каждое очко и надеяться, что сезон закончится как прошлый – удастся спастись. Но если до июня не будут ребятам давать ни копейки, то из Новополоцка станут раздаваться сигналы «sos», футболисты могут и разбежаться», – считает Ходасевич.

Напомним, в настоящее время «Нафтану» не выдана лицензия для участия в чемпионате Беларуси. Заседание по вынесению решения касательно новополоцкого «Нафтана» перенесено на 31 марта.