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Виталий Мутко: «На призывы бойкотировать ЧМ-2018 не надо обращать внимания. Это проект ФИФА, нам беспокоиться не о чем»
29.03.2017 13:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал заявления немецких политиков, поднявших тему бойкота ЧМ-2018.
«Мы делаем чемпионат мира, готовим его со всей ответственностью, делаем его совместно с ФИФА, это проект ФИФА. Нам беспокоиться не о чем.
Мы делаем чемпионат во многом для себя, для наследия, для будущего – мы развиваем страну, строим новые современные аэропорты, 12 новых арен.
Давайте двигаться вперед. То, что есть много политиков, которые желают что-то отнять у России, изолировать ее – это понятно, это мы знаем. Но на это не надо обращать внимания, нужно идти своим путем», – сказал Мутко.
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Виталий Мутко: «На призывы бойкотировать ЧМ-2018 не надо обращать внимания. Это проект ФИФА, нам беспокоиться не о чем»
Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал заявления немецких политиков, поднявших тему бойкота ЧМ-2018.
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