﻿ Виталий Мутко: «На призывы бойкотировать ЧМ-2018 не надо обращать внимания. Это проект ФИФА, нам беспокоиться не о чем». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Виталий Мутко: «На призывы бойкотировать ЧМ-2018 не надо обращать внимания. Это проект ФИФА, нам беспокоиться не о чем»

29.03.2017 13:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал заявления немецких политиков, поднявших тему бойкота ЧМ-2018.

«Мы делаем чемпионат мира, готовим его со всей ответственностью, делаем его совместно с ФИФА, это проект ФИФА. Нам беспокоиться не о чем.

Мы делаем чемпионат во многом для себя, для наследия, для будущего – мы развиваем страну, строим новые современные аэропорты, 12 новых арен.

Давайте двигаться вперед. То, что есть много политиков, которые желают что-то отнять у России, изолировать ее – это понятно, это мы знаем. Но на это не надо обращать внимания, нужно идти своим путем», – сказал Мутко.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал заявления немецких политиков, поднявших тему бойкота ЧМ-2018.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Льюис: философию и настрой команды менять не будем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика