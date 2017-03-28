Защитник «Барселоны» Жерар Пике ответил на упреки в том, что судьи зачастую принимают решения в пользу каталонской команды.

«Когда судьи были благосклонны к нам? В Лиге чемпионов? А, я думал, вопрос про чемпионат Испании. В чемпионате этого давно уже нет.

Мы совершили исторический камбэк с «ПСЖ», а вы обсуждаете судейство. «Реал» выиграл Лигу чемпионов благодаря голу Рамоса из офсайда, но все молчат», – заявил Пике.