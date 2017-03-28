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Жерар Пике: «Мы сделали исторический камбэк с «ПСЖ», а вы обсуждаете судей. «Реал» выиграл ЛЧ благодаря голу из офсайда, но все молчат»
29.03.2017 14:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Барселоны» Жерар Пике ответил на упреки в том, что судьи зачастую принимают решения в пользу каталонской команды.
«Когда судьи были благосклонны к нам? В Лиге чемпионов? А, я думал, вопрос про чемпионат Испании. В чемпионате этого давно уже нет.
Мы совершили исторический камбэк с «ПСЖ», а вы обсуждаете судейство. «Реал» выиграл Лигу чемпионов благодаря голу Рамоса из офсайда, но все молчат», – заявил Пике.
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Жерар Пике: «Мы сделали исторический камбэк с «ПСЖ», а вы обсуждаете судей. «Реал» выиграл ЛЧ благодаря голу из офсайда, но все молчат»
Защитник «Барселоны» Жерар Пике ответил на упреки в том, что судьи зачастую принимают решения в пользу каталонской команды.
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