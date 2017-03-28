МИНСК, 29 мар — Sputnik. Первый фестиваль национальных видов спорта стран Содружества Независимых Государств пройдет в августе в российском городе Ульяновске, сообщила в пресс-центре Sputnik начальник отдела по сотрудничеству в области культуры, спорта, туризма и молодежи Исполнительного комитета СНГ Татьяна Ковалева.

Фестиваль пройдет впервые 11-16 августа в Ульяновске. По словам Ковалевой, помимо олимпийских видов во многих государствах есть и народные, традиционные виды спорта.

"Они являют собой не только спорт, но и выступают как часть нашей культуры. Эти виды спорта обладают огромным эффектом и потенциалом воспитания. Это очень красиво и зрелищно", — заверила Ковалева.

Представитель исполкома СНГ заверила, что уже сейчас есть много заявок от государств-членов Содружества.

"У белорусов есть национальные виды борьбы, хотя вообще немного меньше видов спорта, чем в Армении, Азербайджане, Кыргызстане", — признала она.

Ковалева вспомнила про прошедшие не так давно в Кыргызстане Игры кочевников.

"Определенно, это будет шире и зрелищнее, чем Игры кочевников", — заключила Ковалева.