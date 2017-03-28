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«Нафтан» нашел финансирование для участия в высшей лиге
29.03.2017 14:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщил Tribuna.com председатель «Нафтана» Леонид Подлипский, клуб нашел финансирование для участия в чемпионате Беларуси.
Во вторник 28 марта состоялась встреча с участием руководства клуба, заместителя председателя облисполкома и мэра Новополоцка.
– Все нормально, клуб продолжит выступать в высшей лиге, финансирование клуба будет обеспечено. Идем в чемпионат.
– Завод «Нафтан» будет продолжать финансировать клуб?
– И завод, и город, и область, – сказал Подлипский.
Ранее сообщалось о том, что клубу из-за долгов предварительно
Добавим, ранее стало известно, что ОАО «Нафтан», генеральный партнер команды,
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Как сообщил Tribuna.com председатель «Нафтана» Леонид Подлипский, клуб нашел финансирование для участия в чемпионате Беларуси.
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