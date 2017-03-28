Как сообщил Tribuna.com председатель «Нафтана» Леонид Подлипский, клуб нашел финансирование для участия в чемпионате Беларуси.

Во вторник 28 марта состоялась встреча с участием руководства клуба, заместителя председателя облисполкома и мэра Новополоцка.

– Все нормально, клуб продолжит выступать в высшей лиге, финансирование клуба будет обеспечено. Идем в чемпионат.

– Завод «Нафтан» будет продолжать финансировать клуб?

– И завод, и город, и область, – сказал Подлипский.

Ранее сообщалось о том, что клубу из-за долгов предварительно отказано в выдаче лицензии для участия в чемпионате. Заседание по этому делу намечено на 31 марта.

Добавим, ранее стало известно, что ОАО «Нафтан», генеральный партнер команды, отказался от спонсирования команды.