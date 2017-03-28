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Алексис Санчес стал главной трансферной целью «Челси»
29.03.2017 15:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Челси» планирует летом приобрести нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса.
28-летний форвард сборной Чили стал целью номер один для лондонского клуба после просьбы главного тренера команды Антонио Конте.
Конте передал руководителям «Челси» список футболистов, в приобретении которых он заинтересован, где Санчес и левый защитник – приоритетные трансферы.
Если «Арсенал» не договорится с игроком о новом контракте, то постарается хотя бы не отпустить его в другой клуб АПЛ.
На Санчеса также претендуют «Интер», «Ювентус» и «ПСЖ». Контракт игрока с «Арсеналом» рассчитан до лета 2018 года.
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«Челси» планирует летом приобрести нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса.
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