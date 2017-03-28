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Дэйв Льюис: «Наша философия остается прежней – мы намерены бороться за медали чемпионата мира»

29.03.2017 15:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер национальной команды Беларуси по хоккею Дэйв Льюис рассказал о начале подготовительного сбора к чемпионату мира 2017 года.

– Вчера я был приятно удивлен, когда увидел, как много опытных хоккеистов пришли на тренировку, которая не была обязательной. Это говорит о том, что у них очень серьезный подход.

– Сейчас с командой тренируются 30 человек. Кого вы еще рассматриваете в качестве кандидатов?

– В ближайшие дни к сборной присоединятся Андрей Стась и Кевин Лаланд. Джефф Плэтт пока восстанавливается после плей-офф. Сезон Ника Бэйлена также только-только завершился. По ним пока нет определенности. Также ждем игроков из чемпионата Беларуси. Планируем привлечь в сумме около шести хоккеистов из «Немана» и «Юности».

– Планируете ли вы изменить свою игровую философию после неудач 2016 года?

– Наша философия остается прежней – мы намерены бороться за медали чемпионата мира. При этом изменятся некоторые подходы к работе на льду. Нам нужно поработать над игрой в меньшинстве, действовать дисциплинированнее и эффективнее реализовывать большинство.

– Вратарская проблема остается актуальной?

– В некоторых шайбах можно винить голкипера, но в других виновата вся команда. Наша задача – изменить систему, чтобы не позволять сопернику создавать так много голевых шансов у наших ворот.

– Рассматриваете белорусских хоккеистов, выступающих в Северной Америке?

– Да, но они прилетят позже.

– Что насчет Чарльза Лингле?

– Я разговаривал с ним после того, как Шарль забросил шайбу в овертайме решающего матча плей-офф. Он был рад звонку, но насчет его перспектив будем разговаривать после завершения сезона для «Айсберена». Понятно, что ему тоже нужно будет отдохнуть.

– В кэмпе также нет Крэйга Вудкрофта.

– Крэйг прилетит на сбор пятого апреля.

– Капитаном сборной останется Андрей Стась?

– В прошлом году он отлично справился со своими обязанностями, но для начала я должен лично пообщаться с Андреем, чтобы убедиться, что он готов снова взять на себя эту роль, – сказал Льюис.

 
 
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Главный тренер национальной команды Беларуси по хоккею Дэйв Льюис рассказал о начале подготовительного сбора к чемпионату мира 2017 года.

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