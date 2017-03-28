﻿ Гаврус и Готовец пропустят ЧМ-2017. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Гаврус и Готовец пропустят ЧМ-2017

29.03.2017 15:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис сообщил, что игроки Артур Гаврус и Кирилл Готовец пропустят ЧМ-2017.

«Они травмированы и не сыграют на чемпионате», – сказал Льюис.

Чемпионат мира, который пройдет с 5 по 21 мая 2017 года в третий раз в двух странах — во Франции и Германии.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис сообщил, что игроки Артур Гаврус и Кирилл Готовец пропустят ЧМ-2017.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Фестиваль национальных видов спорта стран СНГ пройдет в августе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика