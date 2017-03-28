Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис сообщил, что игроки Артур Гаврус и Кирилл Готовец пропустят ЧМ-2017.

«Они травмированы и не сыграют на чемпионате», – сказал Льюис.

Чемпионат мира, который пройдет с 5 по 21 мая 2017 года в третий раз в двух странах — во Франции и Германии.