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Гаврус и Готовец пропустят ЧМ-2017
29.03.2017 15:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис сообщил, что игроки Артур Гаврус и Кирилл Готовец пропустят ЧМ-2017.
«Они травмированы и не сыграют на чемпионате», – сказал Льюис.
Чемпионат мира, который пройдет с 5 по 21 мая 2017 года в третий раз в двух странах — во Франции и Германии.
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис сообщил, что игроки Артур Гаврус и Кирилл Готовец пропустят ЧМ-2017.
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