|
Криштиану Роналду: «Аэропорту Мадейры присвоено мое имя. Почести выдающимся людям нужно воздавать, пока они живы»
29.03.2017 15:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Реала» и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду сегодня принял участие в церемонии переименования аэропорта Мадейры в его честь.
«Аэропорту присвоено мое имя. Это нечто особенное. Все знают, что я горжусь своими корнями, своей родиной. Я всегда хвалю Мадейру и Португалию.
Я говорил, что почести выдающимся людям нужно воздавать, пока они живы, как в моем случае, поэтому я благодарен властям региона за смелость, искренность и твердость при отстаивании этой идеи.
Я не ханжа. Я счастлив и чувствую, что мне оказали честь. Знаю, что некоторые люди не согласны с этой идеей, но мы свободны, живем в демократическом государстве, и все имеют право выражать свое мнение.
Знаю, какая на мне лежит ответственность. Я всегда стараюсь возвеличивать Португалию и Мадейру со страстью и самоотверженностью», – сказал Роналду.
Во время церемонии был презентован бронзовый бюст Роналду. Ранее, 24 марта, на фасад аэропорта была водружена новая эмблема с изображением футболиста, который является уроженцем Мадейры.
После победы сборной Португалии на Евро-2016 было объявлено о новом названии аэропорта – «Аэропорт Мадейры Криштиану Роналду».
В городе Фуншал, где родился Роналду, есть музей футболиста, а также установлена статуя в его честь. Ему же принадлежит и крупнейшая в Фуншале гостиница.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Криштиану Роналду: «Аэропорту Мадейры присвоено мое имя. Почести выдающимся людям нужно воздавать, пока они живы»
Нападающий «Реала» и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду сегодня принял участие в церемонии переименования аэропорта Мадейры в его честь.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии