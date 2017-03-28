﻿ Александр Ермакович: «К возвращению Милуновича относимся как к отличному трансферу». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Александр Ермакович: «К возвращению Милуновича относимся как к отличному трансферу»

29.03.2017 16:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Дашкевичу подтвердил, что защитник Неманья Милунович на сегодняшний день является одним из ключевых игроков в команде.

– Наверное, основной позитив межсезонья — возвращение Милуновича. Действительно ли БАТЭ с ним и без него — две разные команды?

– Учитывая, что из-за травмы Неманья пропустил восемь месяцев, к его возвращению относимся как к отличному трансферу. В трех стартовых матчах Милунович сыграл на высоком уровне, хотя его кондиции пока далеки от оптимальных. Знаем, что он способен играть намного лучше.

Милунович — стержневой игрок команды, и, как показал прошлый сезон, заменить его очень сложно. Тем не менее не раз подчеркивал, что БАТЭ всегда был силен командными взаимодействиями. Поэтому надо стремиться к тому, чтобы отсутствие одного футболиста, пусть и лидера, не сказывалось на качестве игры, – сказал Ермакович.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Дашкевичу подтвердил, что защитник Неманья Милунович на сегодняшний день...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Леонид Подлипский: «Мы абонементы не продаем, а раздаем болельщикам бесплатно»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика