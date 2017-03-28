Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Дашкевичу подтвердил, что защитник Неманья Милунович на сегодняшний день является одним из ключевых игроков в команде.

– Наверное, основной позитив межсезонья — возвращение Милуновича. Действительно ли БАТЭ с ним и без него — две разные команды?

– Учитывая, что из-за травмы Неманья пропустил восемь месяцев, к его возвращению относимся как к отличному трансферу. В трех стартовых матчах Милунович сыграл на высоком уровне, хотя его кондиции пока далеки от оптимальных. Знаем, что он способен играть намного лучше.

Милунович — стержневой игрок команды, и, как показал прошлый сезон, заменить его очень сложно. Тем не менее не раз подчеркивал, что БАТЭ всегда был силен командными взаимодействиями. Поэтому надо стремиться к тому, чтобы отсутствие одного футболиста, пусть и лидера, не сказывалось на качестве игры, – сказал Ермакович.