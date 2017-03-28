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Александр Ермакович: «К возвращению Милуновича относимся как к отличному трансферу»
29.03.2017 16:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Дашкевичу подтвердил, что защитник Неманья Милунович на сегодняшний день является одним из ключевых игроков в команде.
– Наверное, основной позитив межсезонья — возвращение Милуновича. Действительно ли БАТЭ с ним и без него — две разные команды?
– Учитывая, что из-за травмы Неманья пропустил восемь месяцев, к его возвращению относимся как к отличному трансферу. В трех стартовых матчах Милунович сыграл на высоком уровне, хотя его кондиции пока далеки от оптимальных. Знаем, что он способен играть намного лучше.
Милунович — стержневой игрок команды, и, как показал прошлый сезон, заменить его очень сложно. Тем не менее не раз подчеркивал, что БАТЭ всегда был силен командными взаимодействиями. Поэтому надо стремиться к тому, чтобы отсутствие одного футболиста, пусть и лидера, не сказывалось на качестве игры, – сказал Ермакович.
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Дашкевичу подтвердил, что защитник Неманья Милунович на сегодняшний день...
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