|
Леонид Подлипский: «Мы абонементы не продаем, а раздаем болельщикам бесплатно»
29.03.2017 16:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский рассказал журналисту Tribuna.com Антону Рогачу о бизнес-модели реализации абонементов.
- А что с продажей абонементов? Будете их продавать?
– Нет, мы абонементы не продаем, а отдаем.
- То есть?
– Ну, раздаем их болельщикам бесплатно. Выглядят они как пропуска. Кстати, на первый матч вход будет бесплатным. Поэтому всех приглашаем на стадион!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский рассказал журналисту Tribuna.com Антону Рогачу о бизнес-модели реализации абонементов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии