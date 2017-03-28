Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский рассказал журналисту Tribuna.com Антону Рогачу о бизнес-модели реализации абонементов.

- А что с продажей абонементов? Будете их продавать?

– Нет, мы абонементы не продаем, а отдаем.

- То есть?

– Ну, раздаем их болельщикам бесплатно. Выглядят они как пропуска. Кстати, на первый матч вход будет бесплатным. Поэтому всех приглашаем на стадион!

Сколько стоят сезонные абонементы клубов высшей лиги