Предполагаемый бюджет БАТЭ на сезон-2017 – 4,5 миллиона долларов. Об этом сообщил генеральный секретарь клуба Андрей Вашкевич.

«4,5 миллиона долларов — таков предполагаемый нами бюджет борисовчан. В отличие от прошлого года, когда БАТЭ громко заявил о себе миллионной покупкой Мирко Иванича, нынче чемпионы провели межсезонье относительно экономно.

А с лета взятый курс на обновление состава привел к облегчению расходной части бюджета. Но даже это не мешает «желто-синим» по-прежнему считаться самым финансово обеспеченным клубом лиги», – сказал Вашкевич.