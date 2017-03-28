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Предполагаемый бюджет БАТЭ на сезон-2017 – 4,5 миллиона долларов

29.03.2017 16:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Предполагаемый бюджет БАТЭ на сезон-2017 – 4,5 миллиона долларов. Об этом сообщил генеральный секретарь клуба Андрей Вашкевич.

«4,5 миллиона долларов — таков предполагаемый нами бюджет борисовчан. В отличие от прошлого года, когда БАТЭ громко заявил о себе миллионной покупкой Мирко Иванича, нынче чемпионы провели межсезонье относительно экономно.

А с лета взятый курс на обновление состава привел к облегчению расходной части бюджета. Но даже это не мешает «желто-синим» по-прежнему считаться самым финансово обеспеченным клубом лиги», – сказал Вашкевич.

 
 
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Предполагаемый бюджет БАТЭ на сезон-2017 – 4,5 миллиона долларов.

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