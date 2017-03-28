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Леонид Подлипский: «Улучшения на стадионе «Атлант»? Пока не могу ответить, своих проблем хватает в клубе»
29.03.2017 17:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем рассказал о том, возможны ли улучшения на стадионе «Нафтан».
- Стадион «Атлант» постоянно критикуют. Вы не в курсе, город планирует какие-нибудь улучшения на нем?
– Пока не могу ответить, своих проблем хватает в клубе. За город не могу говорить.
- АБФФ приезжала с инспекцией на стадион «Атлант» по поводу запуска нового телеканала? Наверняка, нужны какие-нибудь доработки.
– Пока не встречались, никто ничего не говорил, не предупреждал, – сказал Подлипский.
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Леонид Подлипский: «Улучшения на стадионе «Атлант»? Пока не могу ответить, своих проблем хватает в клубе»
Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем рассказал о том, возможны ли улучшения на стадионе «Нафтан».
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