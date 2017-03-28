﻿ Леонид Подлипский: «Улучшения на стадионе «Атлант»? Пока не могу ответить, своих проблем хватает в клубе». 21.by
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Леонид Подлипский: «Улучшения на стадионе «Атлант»? Пока не могу ответить, своих проблем хватает в клубе»

29.03.2017 17:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем рассказал о том, возможны ли улучшения на стадионе «Нафтан».

- Стадион «Атлант» постоянно критикуют. Вы не в курсе, город планирует какие-нибудь улучшения на нем?

– Пока не могу ответить, своих проблем хватает в клубе. За город не могу говорить.

- АБФФ приезжала с инспекцией на стадион «Атлант» по поводу запуска нового телеканала? Наверняка, нужны какие-нибудь доработки.

– Пока не встречались, никто ничего не говорил, не предупреждал, – сказал Подлипский.

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Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем рассказал о том, возможны ли улучшения на стадионе «Нафтан».

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