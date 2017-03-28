Колумнист «Прессбола» и генеральный секретарь БАТЭ Андрей Вашкевич отметил важность присутствия в команде Виталия Родионова.

«Любопытно, что многие болельщики просили у руководства БАТЭ отправить Виталия на покой, а на его место приобрести кого-нибудь помоложе. Природа этих стенаний в свете невероятной результативности Профи не совсем понятна. Напомним, Родионов свои 15 голов наколотил, не попав даже в пятерку среди полевых игроков по наигранным минутам и не прибегая к исполнению «стандартов».

Уроженец Витебска продолжает эволюционировать. Убывает в скорости — прибывает в выборе позиции, умении поставить корпус и прочитать момент. Яркое подтверждение — победный гол в ворота «Минска» в кубковом четвертьфинале. Родионов уже не может убежать от резвой молодежи в защите — это факт неоспоримый. Но неоспоримо и другое: чтобы забить, ему вовсе не нужно убегать. Двое виснут, а он из-за пределов штрафной левой в дальний.

Виталий — человек, которого конкуренция однозначно делает лучше, подстегивает и мотивирует. Это качество настоящего лидера. Приобретенные серб Рушевич и финн Туоминен — отличное подспорье для Виталия на тренировках. А во время матча — знание, что не нужно ни на минуту включать режим экономии энергии. Запасные есть; они, если что, додавят», – сказал Вашкевич.