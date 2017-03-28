27 и 28 марта в Доме футбола состоялись заседания Комитета по клубному лицензированию в первой лиге.

По итогам заседаний комитета лицензии на сезон 2017 года были выданы следующим клубам: «Барановичи», «Лида», «Локомотив», «Луч», «Слоним-2017» и «Сморгонь».

За невыполнение ряда критериев регламента АБФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов было отказано в выдаче лицензий «Граниту», «Неману-Агро», «Осиповичам» и «Химику».

Сообщается, что клубы, несогласные с решением, имеют право в течение 3-х рабочих дней подать апелляцию в Апелляционный комитет по клубному лицензированию АБФФ, заседание которого состоится не позднее 7 апреля текущего года.