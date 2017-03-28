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«Граниту», «Неману-Агро», «Осиповичам» и «Химику» отказано в выдаче лицензий на участие в первой лиге сезона-2017
29.03.2017 19:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
27 и 28 марта в Доме футбола состоялись заседания Комитета по клубному лицензированию в первой лиге.
По итогам заседаний комитета лицензии на сезон 2017 года были выданы следующим клубам: «Барановичи», «Лида», «Локомотив», «Луч», «Слоним-2017» и «Сморгонь».
За невыполнение ряда критериев регламента АБФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов было отказано в выдаче лицензий «Граниту», «Неману-Агро», «Осиповичам» и «Химику».
Сообщается, что клубы, несогласные с решением, имеют право в течение 3-х рабочих дней подать апелляцию в Апелляционный комитет по клубному лицензированию АБФФ, заседание которого состоится не позднее 7 апреля текущего года.
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«Граниту», «Неману-Агро», «Осиповичам» и «Химику» отказано в выдаче лицензий на участие в первой лиге сезона-2017
27 и 28 марта в Доме футбола состоялись заседания Комитета по клубному лицензированию в первой лиге.
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