Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский поделился ожиданиями от заседания апелляционного комитета по клубному лицензированию АБФФ, на котором 31 марта будет вынесено решение о выдаче новополоцкому клубу лицензии на участие в предстоящем сезоне.

- В пятницу предстоит получение лицензии. Будут ли с этим какие-то проблемы?

– Думаю, что закроем долги. Пошло финансирование, поэтому все нормально будет.

- То есть до пятницы по всем долгам рассчитаетесь?

– Думаю, да, – сказал Подлипский.

Напомним, «Нафтану» было отказано в выдаче лицензии на участие команды в высшей лиге. Во вторник стало известно, что решение по выдаче лицензии новополоцкому клубу будет вынесено 31 марта.

Ранее сообщалось, что если «Нафтан» не рассчитается по долгам с футболистами до конца марта, то с команды будет снято еще два очка на старте сезона-2017. На данный момент в пассиве новополоцкого клуба уже минус три балла.

«Нафтан» нашел финансирование для участия в высшей лиге