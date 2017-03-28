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Леонид Подлипский: «Думаю, к пятнице закроем долги, а с получением лицензии все нормально будет»

29.03.2017 19:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский поделился ожиданиями от заседания апелляционного комитета по клубному лицензированию АБФФ, на котором 31 марта будет вынесено решение о выдаче новополоцкому клубу лицензии на участие в предстоящем сезоне.

- В пятницу предстоит получение лицензии. Будут ли с этим какие-то проблемы?

– Думаю, что закроем долги. Пошло финансирование, поэтому все нормально будет.

- То есть до пятницы по всем долгам рассчитаетесь?

– Думаю, да, – сказал Подлипский.

Напомним, «Нафтану» было отказано в выдаче лицензии на участие команды в высшей лиге. Во вторник стало известно, что решение по выдаче лицензии новополоцкому клубу будет вынесено 31 марта.

Ранее сообщалось, что если «Нафтан» не рассчитается по долгам с футболистами до конца марта, то с команды будет снято еще два очка на старте сезона-2017. На данный момент в пассиве новополоцкого клуба уже минус три балла.

«Нафтан» нашел финансирование для участия в высшей лиге 

 
 
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Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский поделился ожиданиями от заседания апелляционного комитета по клубному лицензированию АБФФ, на котором 31 марта будет...

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