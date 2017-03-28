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Сергей Новиков: «Возможно, Криушенко не уловил момент, когда для пользы дела стоило запустить стаканом в стену раздевалки»

29.03.2017 20:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Корреспондент «Прессбола» Сергей Новиков огорчился тому, что после поражения от шведов в квалификации ЧМ-2018 (0:4) сборная Беларуси под началом Игоря Криушенко не нашла дополнительных эмоций для реабилитации в спарринге с македонцами (0:3).

«Мы не знаем, что происходило в таборе сборной по ходу его передислокации из Стокгольма в Скопье или во время подготовки к встрече с македонцами. Судя по игре, обошлось без эмоциональных всплесков.

Возможно, тренер не уловил момент, когда для пользы дела стоило запустить стаканом в стену раздевалки, поддеть носком близлежащую бутсу, сопроводить действие грозной неформальной тирадой, посылающей всех куда подальше. Это известные из истории футбола методы чрезвычайщины и проявления тренерской харизмы. Ведь когда положение команды становится критическим, иногда спасают именно они...

А возможно, Криушенко считает, что правильнее поступать с точностью до наоборот, стучать в сердца игроков вкрадчиво и интеллигентно, уповать на сознательность и профессионализм новых подопечных, на их готовность постоять за наставника в час аврально обрушившихся на того карьерных невзгод.

Как бы ни было на самом деле, в Македонии наша сборная разминулась с красивым и в принципе типичным сюжетом. На волне самокритичного настроя так и не родилась новая мотивация, не завязалась игра, которая могла хотя бы отчасти скрасить унылые впечатления от шведской «баранки».

В этом смысле крупный проигрыш македонцам огорчил даже сильнее стокгольмской неудачи», – сказал Новиков.

 
 
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Корреспондент «Прессбола» Сергей Новиков огорчился тому, что после поражения от шведов в квалификации ЧМ-2018 (0:4) сборная Беларуси под началом Игоря Криушенко не...

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