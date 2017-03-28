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Экс-тренер «Цмоки-Минск» Грищук перенес сердечный приступ
29.03.2017 20:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Неделю назад покинувший пост главного тренера минских «Цмокаў» Игорь Грищук на днях был госпитализирован с сердечным приступом.
Сообщается, что сейчас состояние 52-летнего белорусского специалиста улучшилось.
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Неделю назад покинувший пост главного тренера минских «Цмокаў» Игорь Грищук на днях был госпитализирован с сердечным приступом.
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