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Экс-тренер «Цмоки-Минск» Грищук перенес сердечный приступ

29.03.2017 20:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Неделю назад покинувший пост главного тренера минских «Цмокаў» Игорь Грищук на днях был госпитализирован с сердечным приступом.

Сообщается, что сейчас состояние 52-летнего белорусского специалиста улучшилось.

Диктатор пал. Чем Грищук запомнился в «Цмоках»

 
 
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Неделю назад покинувший пост главного тренера минских «Цмокаў» Игорь Грищук на днях был госпитализирован с сердечным приступом.

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