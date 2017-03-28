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Африканский защитник Куаджа вернулся в «Слуцк»

29.03.2017 22:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Африканский защитник Куасси Куаджа подписал контракт со «Слуцком».

Напомним, 21-летний ивуариец выступал в белорусской команде в сезоне-2015.

Последним клубом футболиста был казахстанский «Актобе», где в 29 матчах местного чемпионата Куаджа заработал 8 желтых карточек. Подробную статистику смотрите здесь.

Африканский защитник Куаджа вернулся в «Слуцк»

 
 
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Африканский защитник Куасси Куаджа подписал контракт со «Слуцком».

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