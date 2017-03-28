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Африканский защитник Куаджа вернулся в «Слуцк»
29.03.2017 22:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Африканский защитник Куасси Куаджа подписал контракт со «Слуцком».
Напомним, 21-летний ивуариец выступал в белорусской команде в сезоне-2015.
Последним клубом футболиста был казахстанский «Актобе», где в 29 матчах местного чемпионата Куаджа заработал 8 желтых карточек. Подробную статистику смотрите
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Африканский защитник Куасси Куаджа подписал контракт со «Слуцком».
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