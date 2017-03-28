Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский рассказал корреспонденту Tribuna.com Антону Рогачу о том, как клуба заработал на трансферах.

- Трансферы Борисова и Березкина помогли в улучшении финансовых условий клуба?

– Помогли, конечно! Получили около трех миллиардов (неденоминированных – прим. Tribuna.com) рублей компенсации, поэтому рассчитались по всем вопросам.

- На примете есть игроки, которых можно будет в будущем выгодно продать?

– Ха! Интересный вопрос. Пусть зарекомендовывают себя в чемпионате, потом будем смотреть, – сказал Подлипский.

Напомним, ранее сообщалось, что трансфер Березкина обошелся БАТЭ в 70 тысяч долларов, Борисова в брестское «Динамо» – 30 тысяч.