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«Нафтан» получил 150 тысяч долларов за трансферы Березкина и Борисова
29.03.2017 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский рассказал корреспонденту Tribuna.com Антону Рогачу о том, как клуба заработал на трансферах.
- Трансферы Борисова и Березкина помогли в улучшении финансовых условий клуба?
– Помогли, конечно! Получили около трех миллиардов (неденоминированных – прим. Tribuna.com) рублей компенсации, поэтому рассчитались по всем вопросам.
- На примете есть игроки, которых можно будет в будущем выгодно продать?
– Ха! Интересный вопрос. Пусть зарекомендовывают себя в чемпионате, потом будем смотреть, – сказал Подлипский.
Напомним, ранее сообщалось, что трансфер Березкина обошелся БАТЭ в 70 тысяч долларов, Борисова в брестское «Динамо» – 30 тысяч.
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Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский рассказал корреспонденту Tribuna.com Антону Рогачу о том, как клуба заработал на трансферах.
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