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«Нафтан» получил 150 тысяч долларов за трансферы Березкина и Борисова

29.03.2017 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский рассказал корреспонденту Tribuna.com Антону Рогачу о том, как клуба заработал на трансферах.

- Трансферы Борисова и Березкина помогли в улучшении финансовых условий клуба?

– Помогли, конечно! Получили около трех миллиардов (неденоминированных – прим. Tribuna.com) рублей компенсации, поэтому рассчитались по всем вопросам.

- На примете есть игроки, которых можно будет в будущем выгодно продать?

– Ха! Интересный вопрос. Пусть зарекомендовывают себя в чемпионате, потом будем смотреть, – сказал Подлипский.

Напомним, ранее сообщалось, что трансфер Березкина обошелся БАТЭ в 70 тысяч долларов, Борисова в брестское «Динамо» – 30 тысяч.

 
 
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Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский рассказал корреспонденту Tribuna.com Антону Рогачу о том, как клуба заработал на трансферах.

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