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Михаил Захаров: «Если я тебе скажу зарплату нашего четвертого звена, ты упадешь вот здесь в обморок»

29.03.2017 23:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минской «Юности» Михаил Захаров после поражения в третьем матче финальной серии Кубка президента против «Немана» (0:2) сравнил четвертые звенья команд.

- Как можно вернуть серию в Минск, за счет чего?

– Как вернуть серию? Вы посмотрите на их четвертое звено, вот посмотрите! И на наше. Вот как ты вернешь серию? Если я тебе скажу зарплату нашего четвертого звена, ты упадешь вот здесь в обморок! И на их звено посмотри, какие хоккеисты там играют: Жидких – лучший игрок прошлого чемпионата, Богдановский, хороший игрок из ВХЛ, участник Кубка Гагарина Клименко. Это четвертое звено! И у нас – защитник, лучший центральный нападающий молодежной сборной Белевич и игрок из «Юниора».

Я тебе потом по секрету скажу, сколько наше звено получает. У «Немана» получается взять таких игроков, у нас, к сожалению, не получается. Не можем мы так, мы хотим, но нам говорят: закон федерации, по которому мы не можем.

- Можно сказать, что команда не справляется с психологическим давлением, которое на нее оказывается?

– Да нет, чего тут психологическое давление… Я же объяснил, где собака зарыта. Я вам четко объяснил: вот их четвертое звено, вот наше. Думаете, мы не хотели бы такое звено создать? Очень сильно хотим! У нашего руководства не получается. А у «Немана» получается, даже не знаю как, интересно, как так можно сделать такое сильное четвертое звено, – сказал Захаров.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер минской «Юности» Михаил Захаров после поражения в третьем матче финальной серии Кубка президента против «Немана» (0:2) сравнил четвертые звенья...

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