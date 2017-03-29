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Вячеслав Глеб: «В нынешнем виде «декрет о тунеядцах» не должен существовать»

29.03.2017 23:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий клуба «Крумкачы» Вячеслав Глеб поделился мнением о «декрете о тунеядцах».

- Сегодня в Беларуси происходят процессы, которые ставят в тупик всю международную общественность. Например, «декрет о тунеядцах». Почти полмиллиона «иждивенцев» на шее государства – явный перебор для небольшой страны. Кстати, «Вороны» даже запустили акцию: покажи квитанцию ​​на уплату налога – получи 10-процентную скидку.

– Для меня это абсолютно неприемлемо. С декретом однозначно поспешили, он сырой, недоработанный. Почему его приняли, не оценив последствия, – не знаю, пусть решает руководство, чиновники, депутаты. Однако то, что в нынешнем виде он не должен существовать, факт. Есть нюансы, которые не прописаны.

Допустим, человек долго работал, заработал на жизнь честной работой – говорю в том числе о себе и своих коллегах-спортсменах. Есть деньги, есть на что жить. Я что, не могу обеспечить семью, не могу позволить жене не работать? Если удерживаю, почему кто-то еще должен платить? Я плачу налоги – кстати, большие – за себя и семью, который еще «тунеядский» налог?

Даже не в деньгах дело, а в отношении к людям. Мне само слово это не нравится. Дармоед, что за архаизм? Да, безусловно, человек должен работать. Но государство должно создать условия, чтобы граждане работали и зарабатывали. А не так, что из-под палки. В таком случае ничего хорошего не получится, – сказал Глеб.

 

 
 
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Нападающий клуба «Крумкачы» Вячеслав Глеб поделился мнением о «декрете о тунеядцах».

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