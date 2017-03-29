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Кубок Дэвиса: Мирный проведет за Беларусь 50-й матч
29.03.2017 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 мар — Sputnik. Белорусский теннисист Максим Мирный проведет 50-й матч в составе национальной сборной в Кубке Дэвиса, сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской теннисной федерации (БТФ).
© Sputnik / Виктор Толочко
В среду капитан белорусской сборной Владимир Волчков озвучил состав команды на матч 2-го круга 1-й Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса против команды Австрии. В заявку были включены Илья Ивашко, Егор Герасимов, Ярослав Шило и Максим Мирный. Для олимпийского чемпиона в миксте предстоящий поединок станет 50-м в составе национальной команды.
Таким образом, Волчков решил не менять
Против белорусов на корт выйдут: Геральд Мельцер, Юрген Мельцер, Александер Пейя, Юлиан Ноул. Капитан австрийской команды Штефан Коубек.
Матч сборных Беларуси и Австрии пройдет 7-9 апреля на крытом корте минского Дворца тенниса. Вход на трибуны будет бесплатным.
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Капитан сборной Владимир Волчков не стал вносить изменения в состав команды, которая обыграла Румынию.
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