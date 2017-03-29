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Лионель Месси: «Мои слова не были направлены в адрес ассистента арбитра. Я произнес их в воздух»
30.03.2017 01:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал дисквалификацию за оскорбление судей в матче отборочного раунда
«Мои слова не были направлены в адрес ассистента арбитра. Я произнес их в воздух», – сказал Месси.
Ранее сообщалось, что все арбитры, судившие игру Аргентины и Чили, сказали, что оскорблений не было.
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал дисквалификацию за оскорбление судей в матче отборочного раунда ЧМ-2018 с командой Чили (1:0).
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